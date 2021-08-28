На Харьковщине нашли тело мужчины, которого искали несколько месяцев

71-летнего Геннадия Гармаша нашли мертвым.

Геннадий пропал еще 18 июня, впоследний раз его видели 21–22 июня в поселке Манченки Харьковского района.

Информации о причинах смерти на данный момент нет.

К слову, 12-летнего ребенка, который пропал в Харькове, нашли

24 августа мальчик исчез, его искали сотрудники полиции и волонтёры.

Трагический случай произошел 24 августа в Индустриальном районе Харькова. На водоеме на бульваре Ивана Каркача во время отдыха утонул мальчик 2009 г.р.

Тело ребенка было найдено на дне пруда.

Искренние соболезнования родным и близким. Все обстоятельства несчастного случая выясняются.

"Я вчера там был вечером когда он утонул. Ребят было человек 10, без Родителей", "Там даже взрослые тонут,у них и так горе,это несчастный случай", - пишут в комментариях харьковчане.

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