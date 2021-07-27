В Харьковской области произошло несчастье с пенсионером

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА.

Выяснилось, что в 12:20 на проспекте Любови Малой, автомобиль скорой помощи сбил мужчину, пострадавший скончался на месте.

Известно, что погибшему пенсионеру 71 год.

Все обстоятельства трагедии выясняются.

Напомним, в Харькове водитель заснул за рулем и сбил человека.

В Харькове мужчина за рулем влетел в припаркованные автомобили, а потом вылетел на тротуар и сбил женщину.

По словам свидетелей, пострадавшую госпитализировали в больницу с переломом ребер и травмой ноги.

"На пр. Александровском тип на Хюндае протаранил несколько припаркованных автомобилей, вылетел на тротуар и сбил женщину. Пострадавшую с переломом рёбер и травмой ноги доставили в больницу.

Водитель предварительно под действием алкоголя или наркоты. Сам же говорит, что уснул за рулём", - говорится в телеграм-канале.

К слову, в Харьковской области произошла авария, фото.

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