В Харьковской области произошло несчастье с пенсионером
Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА.
Выяснилось, что в 12:20 на проспекте Любови Малой, автомобиль скорой помощи сбил мужчину, пострадавший скончался на месте.
Известно, что погибшему пенсионеру 71 год.
Все обстоятельства трагедии выясняются.
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Напомним, в Харькове водитель заснул за рулем и сбил человека.
В Харькове мужчина за рулем влетел в припаркованные автомобили, а потом вылетел на тротуар и сбил женщину.
По словам свидетелей, пострадавшую госпитализировали в больницу с переломом ребер и травмой ноги.
"На пр. Александровском тип на Хюндае протаранил несколько припаркованных автомобилей, вылетел на тротуар и сбил женщину. Пострадавшую с переломом рёбер и травмой ноги доставили в больницу.
Водитель предварительно под действием алкоголя или наркоты. Сам же говорит, что уснул за рулём", - говорится в телеграм-канале.
К слову, в Харьковской области произошла авария, фото.
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