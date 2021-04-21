33-летняя роженица, у которой был подтвержден COVID-19, умерла
Об этом сообщили в соцсетях знакомые женщины. Позже информацию официально подтвердила пресс-служба Харьковской областной госадминистрации.
Роженица поступила в городской родильный дом № 2, где ей некоторое время назад было сделано кесарево сечение.
Пациентка находилась в роддоме несколько дней, позже молодую маму в тяжелом состоянии перевели в областную больницу.
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К сожалению, медики не смогли спасти пациентку, женщина скончалась.
Кроме коронавируса, также была сопутствующая патология.
Кроме того, глава МОЗ Максим Степанов заявил, что после Пасхи ожидается новая вспышка заболеваемости COVID-19
Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
"Мы ожидаем после Пасхи, за 3-4 недели рост количества больных. Череда праздников, которые начинаются с 1 мая и продолжаются до 10 мая, сопровождается мобильностью населения. Все это будет добавлять количество заболевших", - сказал Степанов.
К слову о Католической пасхе 2021: дата и все, что важно знать о празднике в условиях карантина.
Кроме того Politeka писала, когда украинцы будут отмечать Пасху в 2021 году, названы даты.
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