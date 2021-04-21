33-летняя роженица, у которой был подтвержден COVID-19, умерла

Об этом сообщили в соцсетях знакомые женщины. Позже информацию официально подтвердила пресс-служба Харьковской областной госадминистрации.

Роженица поступила в городской родильный дом № 2, где ей некоторое время назад было сделано кесарево сечение.

Пациентка находилась в роддоме несколько дней, позже молодую маму в тяжелом состоянии перевели в областную больницу.

К сожалению, медики не смогли спасти пациентку, женщина скончалась.

Кроме коронавируса, также была сопутствующая патология.

Кроме того, глава МОЗ Максим Степанов заявил, что после Пасхи ожидается новая вспышка заболеваемости COVID-19

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

"Мы ожидаем после Пасхи, за 3-4 недели рост количества больных. Череда праздников, которые начинаются с 1 мая и продолжаются до 10 мая, сопровождается мобильностью населения. Все это будет добавлять количество заболевших", - сказал Степанов.