Новая неделя принесет в Харьков и область высокую температуру, пик которой припадет на среду, 29 июля, и четверг, 30 июля

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

В понедельник, 27 июля, синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Ветер восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха по области +28 +33, по городу +30 +32.

Во вторник, 28 июля, также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14 +19, днем потеплеет до +28 +33.

Среда, 29 июля, будет самым горячим днем недели в прямом смысле этого слова. Синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Ветер восточный, 3 – 8 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет +15 +20, а вот днем столбики термометров покажут +31 +36 градусов.

В четверг, 30 июля, термометры будут показывать практически такую же температуру, а в остальном картина погоды немного поменяется. Метеорологи обещают днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, 5 – 10 метров в секунду.

Последний день июля, пятница, 31-е, будет облачным, с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, днем – кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет на уровне +15 +20, днем воздух прогреется до +24 +29 градусов.

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