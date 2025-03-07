У Міжнародний жіночий день, 8 березня 2025 року, прогноз погоди в Харкові та Харківській області готує українцям кілька приємних сюрпризів.

В Українському гідрометцентрі розповіли, яким буде прогноз погоди в Харкові та Харківській області на суботу, 8 березня 2025 року, повідомляє Політека.

Прогноз погоди в Харкові та Харківській області на 8 березня 2025 року обіцяє мешканцям сонячну погоду, лише мінливу хмарність. Жодних опадів не очікується.

Вітер в Харкові та Харківській області 8 березня також не буде сильно дошкуляти. Очікується вітер змінних напрямків до 3-8 метрів за секунду. Детальний прогроз погоди дали в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Прогноз погоди в Харкові та Харківській області на 8 березня.

Вночі в Харкові температура повітря опуститься до +1+3 градусів тепла, а вдень підніметься до +13+15, пише Політека. В Харківській області очікуються нічні заморозки – від -1 градуса морозу до +4 тепла. Вдень повітря прогріється до +10+15 градусів.

Експерти з Харківського регіонального центру з гідрометеорології також розповіли кілька цікавих фактів про погоду в Харківській області в березні 2025 року порівняно з усім періодом спостережень, починаючи з 1945 року.

Наприклад, якщо у 2025 році 6-7 березня середньодобова температура повітря становила +10,1 градусів, то за час спостережень максимальна середньодобова температура в цей період була зафіксована в 1995 році – +17,6 градусів, а мінімальна середньодобова температура – у 1964 році, аж -29,2 градуси морозу.

Прогноз погоди в Харкові та Харківській області на 8 березня.

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