На 7 березня 2025 року в Харківській області вже заплановано графіки відключення світла, в деяких населених пунктах світла не буде до 8 годин на добу.

На 7 березня 2025 року графіки відключення світла в самому Харкові поки не плануються, але в інших населених пунктах Харківської області обмеження будуть, пише Політека.

Зокрема у пʼятницю, 7 березня, "Харківобленерго" планує профілактичні та ремонтні роботи в різних містах і селах Харківської області, через які й буде запроваджено графіки відключення світла.

Як повідомили в пресслужбі Люботинської міської територіальної громади, 7 юерезня 2025 року з 9:00 до 16:09:59 діятиме графік відключення світла в місті Люботин по вулицях Дем’янівська, Рокоссовського та Транспортна, пише Політека.

Також у Златопільській міській раді в Харківській області попередили про проведення планових ремонтних робіт в енергомережі, через які вводиться графік відключення світла на 7 березня з 9:00 до 17:00 у селі Грушине по вулиці Приміській.

Крім того, графіки відключення світла також діятимуть у межах Біляївської територіальної громади в Харківській області. 7 березня з 9:00 до 17:00 без електропостачання залишаться мешканці:

села Верхня Орілька (вулиці Центральна, Іващенка, Довжанська, Лісовинівська, Лугова, Молодіжна, Річна, Хутірська, Центральна);

села Дмитрівка по вулицях Центральна та Шевченка.

Усі ці заходи мають підвищити надійність енергосистеми та запобігти можливим аваріям у мережі.

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