На даний момент не можна приступити до ліквідації наслідків обстрілу через пошкоджений газопровід.

14 березня російські терористи завдали нищівного ракетного удару по чотириповерховому житловому будинку в центрі Харкова. В результаті ворожого обстрілу загинули двоє чоловіків, один дивом врятувався, так як в момент вибуху знаходився в підвалі.

Фото і відео опублікувала з місця подій Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Пошукові роботи тривають, там можуть перебувати ще три людини. На даний момент не можна приступити до ліквідації наслідків обстрілу через пошкоджений газопровід.

До робіт залучені рятувальники Харківського, Дніпропетровського та Полтавського гарнізонів ДСНС, а також Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

Про руйнування житлового будинку в центрі Харкова також повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

"Був зруйнований ще один об'єкт, це цивільний об'єкт, житловий будинок в центральній частині міста Харкова. Майже повністю зруйнований. Зараз там вже працюють рятувальники, наші комунальники, щоб розбирати завали. Ситуація напружена, але ми не здаємося і здаватися не збираємося. Обов'язково переможемо! Можу сказати, що всі люди налаштовані по-бойовому. Сьогоднішня ситуація нас не злякає", - підкреслив очільник міста.

Нагадаємо, під Харковом збитий ще один вертоліт РФ.

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