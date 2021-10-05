У Харківській області дитина опинилася в пастці.
Про це повідомили в ДСНС Харківщини.
Так, до рятувальників надійшов виклик, зазначалося, що дитина не могла вийти з квартири, через те, що йому не вдавалося відкрити двері.
На місце екстрено прибули рятувальники, які потрапили в будинок по сходах через вікно.
Причина, по якій дитина не змогла вийти самостійно з дому - не повідомляється.
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Швидше за все, двері заклинило або їх закрили дорослі.
Нещодавно повідомлялося, що в Харкові знищили особливу дитячу гойдалку.
"Під наглядом батьків, які знімали все на телефон, дітки знищили дитячу гойдалку для людей з обмеженими здібностями в новому парку менше ніж за пів дня", - йдеться в повідомленні.
На гойдалку залізло багато дітей і від такої ваги вона просто не витримала і зламалася.
До слова, що у Харкові школяр влаштував стрілянину з пістолета на майданчику, фото: "кілька дітей...".
А ще Politeka писала, що хлопець стріляв на вулиці з пневматичної гвинтівки по склянках і одна куля зачепила 14-річного хлопця.
Також Politeka повідомляла, що у шкільному дворі в місті Чорноморську Одеської області лунали постріли зі зброї.