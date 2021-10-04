У харківській "чорнобильській" лікарні з 1 жовтня почали приймати пацієнтів з ковідом

Вже за перший день роботи медзаклад майже повністю заповнили важкими пацієнтами.

Про це повідомила заступник директора лікарні Олена Омельяненко.

"Наш диспансер радіаційного захисту населення або, як його називають Чорнобильський диспансер, знову відкрився для лікування пацієнтів з COVID-19. За добу ми прийняли 141 людину, всі важкі, всі на кисень», - заявила лікар.

Відомо, що в лікарні створили 170 ліжко-місць, з них з потоковим киснем – 140.

До середини дня 2 жовтня в закладі перебувало вже понад 150 пацієнтів.

"Лікарі, медсестри, санітарочки до кінця зміни просто падають з ніг", - заявила Омельяненко закликаючи українців дотримуватися карантинних обмежень.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Ляшко.

"Питання введення категорій професій, для яких вакцинація від коронавірусу буде обов'язкова, розглядається", - говорить Ляшко.

Крім того він повідомив, що днями комісія з ТЕБ і НС повинна ввести по всій Україні «жовтий» рівень карантину.

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