У Харкові в кафе розгорівся мовний скандал
Так, в одному із закладів громадського харчування стався скандал через відмову обслуговувати клієнта українською мовою, пише glavcom.ua.
Один з власників ресторану назвав україномовних громадян "рагулями".
Клієнт поцікавився, чому власник відмовляється обслуговувати його Українською, на що той відповів: «Тому що для мене це насильство. І для більшості людей, для 99,9% людей, які до мене сюди приходять, це насильство».
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Крім того відвідувач запитав, чому власник закладу називає україномовних людей «рагулями», на що чоловік заявив, що це його «особисте ставлення як людини і як громадянина», і додав: «я живу в Україні, на жаль».
До слова, у Львові блогерка під час прямого ефіру жорстко вискалася про ветеранів АТО
Скандальне відео з'явилося в соціальних мережах.
Так, дівчина спілкувалася в прямому ефірі зі своїм підписником, в розмові з ним вона каже, що "її знайомий недавно поїхав до Москви".
Після чого заявляє, що "Крим — російський".
"Чийсь, Крим-російський. За документами. Ось і все. І пишіть, що хочете. Мені на * * ать", - впевнено заявила дівчина.
Вже в іншому ефірі вона вирішила висловитися про ветеранів АТО.
"Чому я не люблю АТОшников? Найбільше дратує, коли він заходить в маршрутку і каже, що він АТОшник. І що, б * * ть? П * * * * й працювати. А бабулечка з пенсією повинна дати за проїзд. Ось таких людей ненавиджу", - заявила блогер.
Відео можна побачити тут.
Нагадаємо, девушка-блогер записала зухвале звернення до тих, хто говорить українською.
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