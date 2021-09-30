У Безлюдівці 9-річна дівчинка не повернулася додому після школи

29 вересня, близько 16.00 про зникнення дочки повідомила в поліцію стривожена мати дитини. Жінка розповіла, що після школи 9-річна дочка не повернулася додому, зв'язку з нею не було.

Про це повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на відділ комунікації Нацполіції в Харківській області.

За словами класного керівника, дівчинка пішла зі школи о 13: 00. Поліцейські негайно почали пошуки і знайшли дитину на одній з вулиць селища Безлюдівка.

Як з'ясувалося, дівчинка пішла гуляти після уроків і нікому не повідомила. У поліції розповіли, що з дитиною провели профілактичну бесіду, а після цього дівчинку повернули додому до матері.

Варто відзначити, що в Україні щорічно пропадають близько 14 тисяч дітей. Але, згідно з офіційною статистикою, в 97% випадків дітей знаходять в першу ж добу. У разі зникнення дитини потрібно терміново звертатися в поліцію.

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