На лікування породіллі небайдужі збирали кошти, але це не допомогло

У Харкові від коронавірусу померла породілля, у якої було 100-відсоткове ураження легень. За її життя лікарі обласної клінічної лікарні боролися три тижні. Врятувати вдалося тільки дитину.

Про це повідомила волонтер Наталія Попова на своїй сторінці в Facebook.

Лікарі обласної клінічної лікарні боролися за життя породіллі три тижні. У лікарню вона потрапила з уже стовідсотковим ураженням легенів. Жінка перебувала на апараті ШВЛ у стані медикаментозного сну.

Раніше на лікування породіллі небайдужі збирали кошти. Наталія Попова з посиланням на матір померлої повідомила, що у породіллі не витримало серце.

"Хочу подякувати від імені Ольги (мами Олени) всім і кожному, хто довгий час підтримував сім'ю. На превеликий жаль серце Олени не витримало. З дозволу мами ми закриваємо збір коштів. Зібрані гроші підуть на підтримку і лікування її малюка", — написала Попова.

Варто відзначити, що в Харкові опорні лікарні заповнені на 90%. Заражених коронавірусом відвозять в область. Більше того, Харків і область другий день поспіль б'є антирекорди з поширення коронавірусу.

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