В Україні, зокрема в Харкові, можуть ввести примусову вакцинацію
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Ляшко.
"Питання введення категорій професій, для яких вакцинація від коронавірусу буде обов'язкова, розглядається", - говорить Ляшко.
Крім того він повідомив, що днями комісія з ТЕБ і НС повинна ввести по всій Україні «жовтий» рівень карантину.
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До слова, згідно з даними опублікованими в системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, на ранок 21 вересня в Україні з початку пандемії ковіда зафіксовано 2 млн 355 тис.805 випадків захворювання.
За весь період епідемії 55 тис.56 осіб померли, 2 млн 233 тис. 573 - вилікувалися.
За минулу добу зареєстровано 5 тис. 159 нових випадків захворювання коронавірусом, хворобу побороли 2 тис.156 осіб.
Найбільше смертей зафіксували у Львівській та в Одеській областях — 17 та 18 відповідно.
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