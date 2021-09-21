В Україні, зокрема в Харкові, можуть ввести примусову вакцинацію

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Ляшко.

"Питання введення категорій професій, для яких вакцинація від коронавірусу буде обов'язкова, розглядається", - говорить Ляшко.

Крім того він повідомив, що днями комісія з ТЕБ і НС повинна ввести по всій Україні «жовтий» рівень карантину.

До слова, згідно з даними опублікованими в системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, на ранок 21 вересня в Україні з початку пандемії ковіда зафіксовано 2 млн 355 тис.805 випадків захворювання.

За весь період епідемії 55 тис.56 осіб померли, 2 млн 233 тис. 573 - вилікувалися.

За минулу добу зареєстровано 5 тис. 159 нових випадків захворювання коронавірусом, хворобу побороли 2 тис.156 осіб.

Найбільше смертей зафіксували у Львівській та в Одеській областях — 17 та 18 відповідно.

Нагадаємо, що штам "Дельта" дістався до дітей у Харківській області: що відомо на даний момент

Як повідомляла Politeka, харків'ян планують масово перевірити на імунітет до ковида: хто в списку

Також Politeka писала, що посилення карантину на Харківщині, з'явилася Заява ХОДА: "наступного тижня..."