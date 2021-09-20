У центрі Харкова сталася бійка

Про це повідомили в Telegram-каналі "Харків 1654".

У Харкові кілька п'яних чоловіків напали і побили двох харків'ян.

"Випивша мадам одного з боксерів вирішила поприставать до наших чоловіків, питала яка у них машина, а коли відповіли BMW X5, присіла поруч і попросила сигаретку. Били дуже міцно. Вітчим втратив можливість на 2 місяці працювати. Їсти тепер через трубочку тільки. Зробили операцію. Куму зашили пів рота теж. У обох очі не відкриваються", - розповів очевидець.

"Ні принципів ні понять. Добивають мало не в усмерть. Навіть в 90 впав ну все розвернулися пішли", " бєспрєдєл .. таких потрібно садити .. не адекватні, закрити потрібно, як завжди навіть не знайдуть", " всі обговорення нема про що , не адекватні люди не можуть тримати себе в руках не можуть жити в суспільстві, їх потрібно відгородити .для цього існують спеціальні заклади", - пишуть у мережі харків'яни.

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