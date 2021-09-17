На дах Харківського цирку забралися підлітки
Про це повідомили в місцевих-телеграм каналах.
У Харкові молоді люди забралися на дах цирку на площі Бугримовій.
"Джокер і його клоуни", - написав один з харків'ян в коментарях під фото.
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До слова, у Харкові малолітні вандали знищили лавочки.
На кадрах, які опублікував телеграм-канал "Труха" можна побачити, як Підлітки ламають лавочки в одному з харківських парків.
"Вониждіти на Бекетова вытрушили лавочки. Чекаємо сльозливе відео з вибаченнями", - йдеться в повідомленні.
На опублікованому відео видно, як малолітні вандали розгойдуються на лавочці до тих пір, поки та не впала разом з хлопцем. Також вони ставили лавочку у вертикальне положення.
Відео з місця подій можна побачити тут.
Нагадаємо, на Харківщині неадекват накинувся з кулаками на вуличного манекена: відео курйозу.
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