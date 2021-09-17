На Харківщині підлітки побили чоловіка
До Ізюмського районного управління поліції звернувся 47-річний чоловік, який розповів, що був побитий трьома хлопцями.
З'ясувалося, що троє підлітків гуляли на території дитячого майданчика в Ізюмі.
У якийсь момент вони підійшли до чоловіка, який на галявині читав книгу, і побили його.
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Найстарший з компанії, підліток 17 років, завдав чоловікові травми середнього ступеня тяжкості.
Слідчі повідомили про підозру підліткам. Відомо, що інцидент стався 10 серпня близько 20:30.
До слова, у Харкові малолітні вандали знищили лавочки.
На кадрах, які опублікував телеграм-канал "Труха" можна побачити, як Підлітки ламають лавочки в одному з харківських парків.
"Вониждіти на Бекетова вытрушили лавочки. Чекаємо сльозливе відео з вибаченнями", - йдеться в повідомленні.
На опублікованому відео видно, як малолітні вандали розгойдуються на лавочці до тих пір, поки та не впала разом з хлопцем. Також вони ставили лавочку у вертикальне положення.
Відео з місця подій можна побачити тут.
Нагадаємо, на Харківщині неадекват накинувся з кулаками на вуличного манекена: відео курйозу.
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