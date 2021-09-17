Людина нікого не чіпала...

На Харківщині підлітки побили чоловіка

До Ізюмського районного управління поліції звернувся 47-річний чоловік, який розповів, що був побитий трьома хлопцями.

З'ясувалося, що троє підлітків гуляли на території дитячого майданчика в Ізюмі.

У якийсь момент вони підійшли до чоловіка, який на галявині читав книгу, і побили його.

Найстарший з компанії, підліток 17 років, завдав чоловікові травми середнього ступеня тяжкості.

Слідчі повідомили про підозру підліткам. Відомо, що інцидент стався 10 серпня близько 20:30.

До слова, у Харкові малолітні вандали знищили лавочки.

На кадрах, які опублікував телеграм-канал "Труха" можна побачити, як Підлітки ламають лавочки в одному з харківських парків.

"Вониждіти на Бекетова вытрушили лавочки. Чекаємо сльозливе відео з вибаченнями", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому відео видно, як малолітні вандали розгойдуються на лавочці до тих пір, поки та не впала разом з хлопцем. Також вони ставили лавочку у вертикальне положення.

Відео з місця подій можна побачити тут.

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