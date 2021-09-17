У Харкові пішов з життя видатний вчений
Про це повідомили у Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого.
Володимир помер 16 вересня на 84-му році життя.
Володимир Ломако був вченим-криміналістом, заслуженим професором кафедри кримінального права, заслуженим працівником освіти, лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки.
"Світла пам'ять про Володимира Андрійовича житиме в серцях колег, співробітників і студентів", - йдеться в повідомленні.
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Раніше повідомлялося, що в Харкові пішов з життя інженер-машинобудівник Юхим Левицький.
Левицький помер 9 вересня на 86-му році життя.
Відзначається, що Юхим Львович був удостоєний звання Заслуженого діяча науки і техніки України, Державною премією України в галузі науки і техніки та орденами "За заслуги" III, II і I ступеня.
Юхим Левицький практично все життя пропрацював на " заводі ім. Малишева", був заступником і радником генерального директора.
У 2007-2014 роках працював заступником головного інженера Конструкторського бюро машинобудування ім. Морозова.
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