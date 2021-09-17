"Світла пам'ять про Володимира Андрійовича житиме в серцях колег, співробітників і студентів", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Харкові пішов з життя інженер-машинобудівник Юхим Левицький.

Левицький помер 9 вересня на 86-му році життя.

Відзначається, що Юхим Львович був удостоєний звання Заслуженого діяча науки і техніки України, Державною премією України в галузі науки і техніки та орденами "За заслуги" III, II і I ступеня.

Юхим Левицький практично все життя пропрацював на " заводі ім. Малишева", був заступником і радником генерального директора.

У 2007-2014 роках працював заступником головного інженера Конструкторського бюро машинобудування ім. Морозова.

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