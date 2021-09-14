У Харківській області школярку врятували від нетверезої матері
Про це повідомили в прес-службі ГУ НП в Харківській області.
Вранці 13 вересня соціальні служби виявили в одному з гуртожитків Первомайського 10-річну дівчинку з п'яною матір'ю.
"Під час виїзду на місце інформація підтвердилася – в одній з кімнат гуртожитку поліцейські виявили нетверезу 43-річну жительку міста Первомайського. У кімнаті разом з нею перебувала її 10-річна дочка. У будинку панував безлад, неприємний запах і антисанітарні умови. Дитина не доглянута і потребувала медичного огляду", - йдеться в повідомленні поліції.
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Дівчинку госпіталізували в лікарню для обстеження.
До слова, нещодавно в Харківській області вилучили чотирьох дітей у матері
Жителі села, де проживала родина. Для перевірки відразу вирушила комісія.
У будинку було виявлено матір, яка була п'яною і не могла виконувати свої батьківські обов'язки. Антисанітарні умови, безлад, відсутність їжі та запасів продуктів харчування вразили комісію.
На підставі побаченого, правоохоронці вилучили з сім'ї двох хлопчиків 10 і 2 років і двох дівчаток 8 і 5 років.
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