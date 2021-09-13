У Харківській області температура почне знижуватися
За даними синоптиків з середини тижня почне поступово холоднішати.
У середу 15 вересня температура повітря вночі буде плюс 8 - 13 градусів, вдень - плюс 19 - 24.
16 вересня температура повітря вночі 7 - 12 вище нуля, вдень повітря прогріється до 18 - 23 градусів.
У п'ятницю, 17 вересня температура повітря вночі до 12 тепла, вдень - плюс 18 - 23 градуси.
Філіпа Кіркорова потрясла раптова смерть відомої співачки: "Цього не може бути"
"Увесь всмятку!": розбився літак з росіянами, названо точну кількість жертв
"Маскарад-2", новий розсекречений герой розчарував українців: "Шоу "Маска" набагато краще…"
Сніг і заморозки обрушаться на Україну, синоптики озвучили невтішний прогноз: коли чекати похолодання
Нова ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук покинула Україну після першого ефіру: що сталося
До слова, Харків і область заливало дощами.
У місцевих телеграм-каналах публікували кадри, на яких видно, що в місті були затоплені вулиці.
"Тим часом у Харкові погода нагадує, що завтра осінь. На Золочівській поплив, зроблений тиждень тому асфальт, в Пісочині море по коліно, а на Полтавському шляху у людей тече струмок зі стелі...",- говорилося в повідомленні.
Нагадаємо, Харківську область заливає дощами, кадри негоди: "тече струмок зі стелі"
Як Politeka писала, що через негоду водою знову затопило ряд міських вулиць.
Також Politeka повідомляла, вітер підняв у повітря дахи будинків і валив дерева: кадри негоди в Україні.