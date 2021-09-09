У Харкові поліція знайшла хулігана, який пошкодив манекен
Про це повідомили "Поліцейські офіцери громад у Харківській області" у Facebook.
"У нерівний бій з фігуркою школяра на пішохідному переході вступив 32-річний житель громади", — розповіли в поліції.
Поліцейські склали на чоловіка протокол про вчинення правопорушення, ст. 173 кодексу України (дрібне хуліганство).
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До слова, у Харкові встановлять скульптуру з міськими звуками
"У Харкові встановлять незвичайну скульптуру. Скульптура буде видавати звуки, які певним чином асоціюються з містом.
Як буде виглядати скульптура і де її встановлять, ще невідомо, але те, як звучить Харків на думку авторів проекту вже можна послухати", - йдеться в повідомленні.
Знайти звуки Харкова, якими заговорить скульптура, можна тут.
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