У Харкові поліція знайшла хулігана, який пошкодив манекен

Про це повідомили "Поліцейські офіцери громад у Харківській області" у Facebook.

"У нерівний бій з фігуркою школяра на пішохідному переході вступив 32-річний житель громади", — розповіли в поліції.

Поліцейські склали на чоловіка протокол про вчинення правопорушення, ст. 173 кодексу України (дрібне хуліганство).



До слова, у Харкові встановлять скульптуру з міськими звуками

"У Харкові встановлять незвичайну скульптуру. Скульптура буде видавати звуки, які певним чином асоціюються з містом.

Як буде виглядати скульптура і де її встановлять, ще невідомо, але те, як звучить Харків на думку авторів проекту вже можна послухати", - йдеться в повідомленні.

Знайти звуки Харкова, якими заговорить скульптура, можна тут.

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