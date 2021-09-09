В Харькове полиция нашла хулигана, повредившего манекен
Об этом сообщили "Полицейские офицеры громад в Харьковской области" в Facebook.
"В неравный бой с фигуркой школьника на пешеходном переходе вступил 32-летний житель громады", — рассказали в полиции.
Полицейские составили на мужчину протокол о совершении правонарушения, ст. 173 Кодекса Украины (мелкое хулиганство).
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К слову, в Харькове установят скульптуру с городскими звуками
"В Харькове установят необычную скульптуру. Скульптура будет издавать звуки, которые определенным образом ассоциируются с городом.
Как будет выглядеть скульптура и где ее установят, еще неизвестно, но то, как звучит Харьков по мнению авторов проекта уже можно послушать", - говорится в сообщении.
Найти звуки Харькова, которыми заговорит скульптура, можно здесь.
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