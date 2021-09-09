У Харківському університеті студенти виявили зграї кажанів

Про це повідомили на Facebook-сторінці Ukrainian Bat Rehabilitation Center.

Фахівці розповіли, що кажани залетіли в приміщення через те, що працівники вузу не закрили кватирки вікон.

Крім того зоозахисники додали, що зараз кажани шукають спокійне місце для сну на зиму, тому залітають у відкриті вікна та вентиляції.

Відомо, що всіх мишей зловили зоозахисники і надали їм допомогу.

"Після втамування спраги, зважування і отримання красивого "браслета", всі руді Вечорниці полетіли на волю. Сподіваємося, вони успішно долетять до зимувальних сховищ, які можуть перебувати в 1 500 кілометрах від літніх", — йдеться в повідомленні.

До слова, маленький хижак випадково потрапив у харківське метро

Лисицю помітили на Харківській станції метро "Пролетарська".

Наляканий звір спустився сходами на платформу метро і пригнув на рейки.

"Працівники метро кажуть, що бачать її вперше і чомусь забороняють знімати...",-йдеться в повідомленні.

Чи змогли зловити і відпустити на свободу лисицю-невідомо.

Відео з місця інциденту можна побачити тут.

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