У Харківському університеті студенти виявили зграї кажанів
Про це повідомили на Facebook-сторінці Ukrainian Bat Rehabilitation Center.
Фахівці розповіли, що кажани залетіли в приміщення через те, що працівники вузу не закрили кватирки вікон.
Крім того зоозахисники додали, що зараз кажани шукають спокійне місце для сну на зиму, тому залітають у відкриті вікна та вентиляції.
Відомо, що всіх мишей зловили зоозахисники і надали їм допомогу.
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"Після втамування спраги, зважування і отримання красивого "браслета", всі руді Вечорниці полетіли на волю. Сподіваємося, вони успішно долетять до зимувальних сховищ, які можуть перебувати в 1 500 кілометрах від літніх", — йдеться в повідомленні.
До слова, маленький хижак випадково потрапив у харківське метро
Лисицю помітили на Харківській станції метро "Пролетарська".
Наляканий звір спустився сходами на платформу метро і пригнув на рейки.
"Працівники метро кажуть, що бачать її вперше і чомусь забороняють знімати...",-йдеться в повідомленні.
Чи змогли зловити і відпустити на свободу лисицю-невідомо.
Відео з місця інциденту можна побачити тут.
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