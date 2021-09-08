На Харківщині всього 39 шкіл з 730 не підуть на дистанційку

Такі дані озвучив заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха.

Він нагадав, що переводити на дистанційну форму навчання не будуть ті навчальні заклади, де вакциновано понад 80% персоналу.

"У Харківській області відкрилося 1 вересня понад 730 загальноосвітніх середніх шкіл. З них 39 (тільки 39, або вже 39) перейшли цей поріг у 80%. Необхідно сказати, що Міністерство охорони здоров'я вважає такими, що пройшли цикл вакцинації тих, хто отримав 2 дози – тобто 2 щеплення", – заявив Семенуха.

Також головний санітарний лікар Ігор Кузин підкреслив, що для вакцинованих громадян планують ввести привілеї, зокрема це стосуватиметься відвідувань спортзалів.

"Наприклад, не буде регулюватися кількість людей на 1 кв.м, Якщо ми говоримо про функціонування спортивних залів. Такі норми діятимуть для вакцинованих як для обслуговуючого персоналу, так і до людей які відвідують той чи інший заклад", - зазначив Кузін.

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