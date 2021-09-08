У Харкові зникла жінка
Четвертий день не можу знайти 34-річну мешканку Харкова Вікторію Грикень.
У Харкові 4-го вересня жінка вийшла з дому в Аптекарському провулку близько 23:00 і зникла.
Вікторія в той день була одягнена в Світлу кофту, світло-зелених штанях і помаранчевих кросівках.
Прикмети: зріст 165-170 см, середньої статури. При собі мала документи.
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Особливі прикмети: є веснянки на обличчі.
Всім, хто має інформацію про місцезнаходження жінки-прохання телефонувати 068-777-0-112 або 102
До слова, харків'ян віднесло у відкрите море на надувному човні
6 вересня близько 22 години в поліцію зателефонував чоловік і повідомив про те, що його разом з 13-річним сином на надувному човні з саморобним вітрилом, забирає у відкрите море в районі Лазурного.
Рятувальники знайшли їх в 23:00 в 6 км від берега, пересадили їх у свій човен і доставили до берега.
Чоловік розповів, що вони з сином приїхали з Харкова відпочивати в наметах на березі в Лазурному, потім вирішили перебратися на острів Джарилгач.
Але піднявся сильний вітер і їх почало швидко відносити від берега.
Нагадаємо, що на пляжі в Одеській області потонув чоловік:"не встигли врятувати".
Ще Politeka писала, що трагедія трапилася з чоловіком на пляжі, Відео: "відпочиваючим було байдуже".
Також Politeka повідомляла, 13-річна дівчинка загинула, рятуючи життя подруги:"зникла у воді".