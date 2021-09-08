У Харкові зникла жінка

Четвертий день не можу знайти 34-річну мешканку Харкова Вікторію Грикень.

У Харкові 4-го вересня жінка вийшла з дому в Аптекарському провулку близько 23:00 і зникла.

Вікторія в той день була одягнена в Світлу кофту, світло-зелених штанях і помаранчевих кросівках.

Прикмети: зріст 165-170 см, середньої статури. При собі мала документи.

Особливі прикмети: є веснянки на обличчі.

Всім, хто має інформацію про місцезнаходження жінки-прохання телефонувати 068-777-0-112 або 102

До слова, харків'ян віднесло у відкрите море на надувному човні

6 вересня близько 22 години в поліцію зателефонував чоловік і повідомив про те, що його разом з 13-річним сином на надувному човні з саморобним вітрилом, забирає у відкрите море в районі Лазурного.

Рятувальники знайшли їх в 23:00 в 6 км від берега, пересадили їх у свій човен і доставили до берега.

Чоловік розповів, що вони з сином приїхали з Харкова відпочивати в наметах на березі в Лазурному, потім вирішили перебратися на острів Джарилгач.

Але піднявся сильний вітер і їх почало швидко відносити від берега.

Нагадаємо, що на пляжі в Одеській області потонув чоловік:"не встигли врятувати".

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