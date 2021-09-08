У Харкові чоловік знущався над своїм 71-річним батьком

Так, слідчі встановили, що обвинувачений систематично здійснював психологічне насильство щодо свого літнього батька.

Він ображав пенсіонера, принижував і фактично створив нестерпні умови для його життя.



Також за рік тиран тричі притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства.

Однак це не зупинило чоловіка. 7 вересня прокуратура направила новий обвинувальний акт Київський районний суд Харкова.

Якщо його провина буде доведена, йому загрожує або від 150 до 240 годин громадських робіт, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до двох років.

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Так, в поліцію надійшло повідомлення від випадкового перехожого про те, що в Чугуївському районі біля магазину сталася бійка.

Він став свідком того, як невідомий чоловік вдарив іншого ножем і побіг у невідомому напрямку.

На місці події поліцейські виявили тіло 40-річного місцевого жителя.

Менш ніж за годину правоохоронці розшукали та затримали 39-річного чоловіка.

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