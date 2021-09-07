У Харкові сталася страшна аварія
Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України в Харківській області.
"Шостого вересня о 21: 47 на номер "101" надійшло повідомлення про ДТП, яка сталася на пр.Московському, 138 у Харкові. Зіткнулися вантажівка " МАЗ "і автомобіль" ВАЗ", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники за допомогою спецінструменту вирізали з кузова легковика постраждалого водія, якого медики швидкої негайно госпіталізували до медзакладу.
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До слова, у Харкові на перехресті зіткнулися два автомобілі
Аварія сталася 12 серпня близько 13:45 на перехресті проспекту Науки і вулиці Ляпунова.
В результаті зіткнення у вантажній "Газелі" відірвало кабіну, легковик BMW, який влетів у "Газель", отримав значні пошкодження.
За попередньою інформацією, тілесних ушкоджень ніхто з учасників аварії не отримав.
Всі деталі аварії з'ясовуються.
До слова, нещодавно у Харківській області сталася аварія, повилися фото з місця подій.
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