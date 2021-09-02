Харків'янам розповіли про ситуацію з ковідом в регіоні

Так, у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України повідомили, що в області за весь час з початку пандемії померли 3 692 пацієнти з COVID-19, п'ять з них — за минулу добу.

З початку року, за даними Центру контролю, в регіоні померли 2 519 хворих COVID -19.

З початку реєстрації в області підтвердили 152 432 випадки, 224 — за минулу добу.

Станом на 2 вересня під наглядом лікарів перебувають 2 408 хворих COVID -19. Одужали 146 332 пацієнта, 44 — за минулу добу.

До слова, в Харківській області від ковіда померли 50 медиків.

Про це повідомили в ГУ Держпраці в Харківській області.

З початку пандемії в Харківській області коронавірусом заразилися 1014 медпрацівників.

Зареєстровано 50 смертельних випадків серед медиків, що заразилися.

Станом на 27 серпня завершено розслідування щодо 845 випадків, з яких 550 – пов'язані з умовами праці.

З 50 розслідувань смертей розслідування завершили по 48 випадкам. За даними Держпраці, 12 випадків пов'язано з умовами праці.