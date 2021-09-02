Харків'янам розповіли про ситуацію з ковідом в регіоні
Так, у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України повідомили, що в області за весь час з початку пандемії померли 3 692 пацієнти з COVID-19, п'ять з них — за минулу добу.
З початку року, за даними Центру контролю, в регіоні померли 2 519 хворих COVID -19.
З початку реєстрації в області підтвердили 152 432 випадки, 224 — за минулу добу.
Пугачова на рибалці засвітила мішки під очима і юного супутника: "Галкіну заміна зростає"
Справжня осінь нагряне в Україну, погода різко зіпсується: де похолодає найсильніше
Життя відомої актриси обірвалося незабаром після відходу чоловіка: трагічні подробиці
Новий скандал гримить на "Співають всі", Тіна Кароль вирішила не мовчати: "Я можу вам допомогти..."
Українців приголомшили прогнозом погоди на осінь 2021: «Випаде сніг і...»
Станом на 2 вересня під наглядом лікарів перебувають 2 408 хворих COVID -19. Одужали 146 332 пацієнта, 44 — за минулу добу.
До слова, в Харківській області від ковіда померли 50 медиків.
Про це повідомили в ГУ Держпраці в Харківській області.
З початку пандемії в Харківській області коронавірусом заразилися 1014 медпрацівників.
Зареєстровано 50 смертельних випадків серед медиків, що заразилися.
Станом на 27 серпня завершено розслідування щодо 845 випадків, з яких 550 – пов'язані з умовами праці.
З 50 розслідувань смертей розслідування завершили по 48 випадкам. За даними Держпраці, 12 випадків пов'язано з умовами праці.
Нагадаємо, локдаун у Харкові можуть ввести вже в листопаді: Заява головного санлікаря, чого чекати
Як повідомляла Politeka, в Україні знайшли нові випадки зараження "дельтою": у МОЗ зробили заяву.
Також Politeka писала, що новий локдаун через штам "Дельта": у МОЗ повідомили, що чекає українців.