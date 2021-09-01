У Харківській області зовсім скоро очікується істотне похолодання

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Так, 2 вересня вночі в Харківській області буде невеликий дощ, вдень також опади і гроза.

Вночі буде вітер західного напрямку, вдень-північно — західного, швидкість яких складе 7-12 метрів в секунду, пориви-15-20 м\с.

Вночі прогнозують від +12 до +17 градусів, вдень — від +17 до + 22 градусів.

У самому Харкові вночі обіцяють невеликий дощ, вдень очікується короткочасний дощ і гроза. Температура повітря вночі становитиме 12-14 градусів тепла, вдень — 18-20.

До слова, на Харківську область обрушився град.

У багатьох районах Харківської області 31 Серпня був ураган і пройшла злива з грозою.

Негода розбушувалася на Борівщині-там випав великий град. Місцеві жителі опублікували фото в соціальних мережах.

Нагадаємо, Харківську область заливалодождями, кадри негоди:"тече струмок зі стелі".

Як повідомляла Politeka, "фірмовий фонтан" від водоканалу пробив у Харкові, кадри:"тільки закінчили ремонт".