У харків'янина зупинилося серце через укус шершня

Про це повідомили в Центрі екстреної допомоги та медицини катастроф.

Так, у 65-річного чоловіка вкусив шершень через що у нього стався анафілактичний шок і зупинилося серце.

Медики за лічені хвилини реанімувала пенсіонера і доставила його в лікарню.

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До слова, у Харкові виявили небезпечну інфекцію

Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

У 42-річної харків'янки, яка нещодавно повернулася з Нігерії, підтвердили тропічну малярію.

З Африки жінка повернулася 16 серпня, а хворобу підтвердили 24 серпня.

Жінка згадала, що в Нігерії її кусали комарі. У Харкові вона відчула слабкість і головний біль, а температура підвищилася до 38,5 ° C.

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24 серпня потрапила до лікарні, вдома у пацієнтки провели дезінфекцію.

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