У харків'янина зупинилося серце через укус шершня
Про це повідомили в Центрі екстреної допомоги та медицини катастроф.
Так, у 65-річного чоловіка вкусив шершень через що у нього стався анафілактичний шок і зупинилося серце.
Медики за лічені хвилини реанімувала пенсіонера і доставила його в лікарню.
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До слова, у Харкові виявили небезпечну інфекцію
Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
У 42-річної харків'янки, яка нещодавно повернулася з Нігерії, підтвердили тропічну малярію.
З Африки жінка повернулася 16 серпня, а хворобу підтвердили 24 серпня.
Жінка згадала, що в Нігерії її кусали комарі. У Харкові вона відчула слабкість і головний біль, а температура підвищилася до 38,5 ° C.
24 серпня потрапила до лікарні, вдома у пацієнтки провели дезінфекцію.
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