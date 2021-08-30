У харків'янина зупинилося серце через укус шершня

Про це повідомили в Центрі екстреної допомоги та медицини катастроф.

Так, у 65-річного чоловіка вкусив шершень через що у нього стався анафілактичний шок і зупинилося серце.

Медики за лічені хвилини реанімувала пенсіонера і доставила його в лікарню.