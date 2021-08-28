У Харківській області СБУ виявила іноземний безпілотник
Іноземний ударний БПЛА здійснював обліт над Харківським регіоном без попередження військового командування України повідомляє прес-служба СБУ в Facebook.
У зв'язку з цим в СБУ звернулися до громадян з проханням реагувати на законні вимоги правоохоронців.
Йдеться про необґрунтований інтерес до важливих об'єктів інфраструктури. До таких можуть відноситися об'єкти транспортної або військової інфраструктури, будівлі органів влади і т. д.
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Раніше ми писали, що в Харківській області пройшли навчання під керівництвом СБУ.
У ньому взяли участь не тільки співробітники Служби безпеки, а й поліцейські, прикордонники, військові та ін.
Навчання пройшли в умовах, максимально наближених до реальних, в тому числі з використанням військової техніки.
У харків'ян могли перевіряти документи і оглядати автомобільний транспорт.
Громадян просили мати при собі документи, що засвідчують особу, і пред'являти їх на вимогу правоохоронців.
Раніше повідомлялося, що військові кораблі в Києві сполошили українців
Також, жителів обурив святковий салют серед ночі, кадри: недалеко від військового госпіталю.
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