У Харківській області СБУ виявила іноземний безпілотник

Іноземний ударний БПЛА здійснював обліт над Харківським регіоном без попередження військового командування України повідомляє прес-служба СБУ в Facebook.

У зв'язку з цим в СБУ звернулися до громадян з проханням реагувати на законні вимоги правоохоронців.

Йдеться про необґрунтований інтерес до важливих об'єктів інфраструктури. До таких можуть відноситися об'єкти транспортної або військової інфраструктури, будівлі органів влади і т. д.

Раніше ми писали, що в Харківській області пройшли навчання під керівництвом СБУ.

У ньому взяли участь не тільки співробітники Служби безпеки, а й поліцейські, прикордонники, військові та ін.

Навчання пройшли в умовах, максимально наближених до реальних, в тому числі з використанням військової техніки.

У харків'ян могли перевіряти документи і оглядати автомобільний транспорт.

Громадян просили мати при собі документи, що засвідчують особу, і пред'являти їх на вимогу правоохоронців.

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Також, жителів обурив святковий салют серед ночі, кадри: недалеко від військового госпіталю.

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