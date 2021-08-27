У Харкові виявили небезпечну інфекцію
Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
У 42-річної харків'янки, яка нещодавно повернулася з Нігерії, підтвердили тропічну малярію.
З Африки жінка повернулася 16 серпня, а хворобу підтвердили 24 серпня.
Жінка згадала, що в Нігерії її кусали комарі.
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У Харкові вона відчула слабкість і головний біль, а температура підвищилася до 38,5 ° C.
24 серпня потрапила до лікарні, вдома у пацієнтки провели дезінфекцію.
До слова, в МОЗ зробили заяву щодо введення локдауну в листопаді
Так, Україна може наблизитися до Червоної зони епідеміологічної небезпеки і тоді можуть ввести локдаун.
«За тим сценарієм, за яким ми зараз рухаємося, новий локдаун можуть ввести орієнтовно в листопаді", - вважає головний санлікар ігор Кузін.
Крім того він додав, що якщо більшість українців будуть щеплені, то локдаун відтягнеться до грудня-січня, або його і зовсім не будуть вводити.
Нагадаємо про повний локдаун в Україні з 4 вересня, в МОЗ розкрили плани.
Як повідомляла Politeka, в Україні знайшли нові випадки зараження "дельтою": у МОЗ зробили заяву.
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