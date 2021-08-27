У Харкові виявили небезпечну інфекцію

Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

У 42-річної харків'янки, яка нещодавно повернулася з Нігерії, підтвердили тропічну малярію.

З Африки жінка повернулася 16 серпня, а хворобу підтвердили 24 серпня.

Жінка згадала, що в Нігерії її кусали комарі.

У Харкові вона відчула слабкість і головний біль, а температура підвищилася до 38,5 ° C.

24 серпня потрапила до лікарні, вдома у пацієнтки провели дезінфекцію.

До слова, в МОЗ зробили заяву щодо введення локдауну в листопаді

Так, Україна може наблизитися до Червоної зони епідеміологічної небезпеки і тоді можуть ввести локдаун.

«За тим сценарієм, за яким ми зараз рухаємося, новий локдаун можуть ввести орієнтовно в листопаді", - вважає головний санлікар ігор Кузін.

Крім того він додав, що якщо більшість українців будуть щеплені, то локдаун відтягнеться до грудня-січня, або його і зовсім не будуть вводити.

Нагадаємо про повний локдаун в Україні з 4 вересня, в МОЗ розкрили плани.

Як повідомляла Politeka, в Україні знайшли нові випадки зараження "дельтою": у МОЗ зробили заяву.

Також Politeka писала, що новий локдаун через штам "Дельта": у МОЗ повідомили, що чекає українців.