На Харківську область насуваються дощі з градом

Про це повідомили в Харківському гідрометцентрі.

Так, сьогодні 27 серпня, на Харківщині буде хмарно, вдень в області очікуються дощі, грози та місцями град.

У Харкові вдень прогнозують дощ і грозу.

Вітер місцями по області та Харкову сягатиме 15-20 м/с.

Температура повітря вдень прогріється до 27 градусів тепла, по області від 24 до 29 градусів тепла.

До слова, нещодавно на Харків обрушилася Крижана буря.

Про це пише Харківський регіональний центр гідрометеорології.

Так, в суботу, 7 серпня, Харків "атакував" сильний дощ з великим градом.

"Рясний град наробив біди сьогодні в районі Північної Салтівки (Харків) і великої Данилівки. Пошкоджені рослини", - йдеться в повідомленні.



Потужні грози з градом виникли під впливом лінії приземної конвергенції в теплому секторі циклону з центром над країнами Балтії.

Нагадаємо, що потужна стихія атакувала Україну, в епіцентрі сотні населених пунктів.

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