У Харкові авто на зустрічці протаранило маршрутку з пасажирами
25 серпня в Харкові сталося зіткнення автобуса і автомобіля ВАЗ.
Аварія сталася близько 8:00 в районі кладовища на вулиці Курилівській.
Водій ВАЗ вилетів на зустрічку, щоб обігнати інший автобус, і лоб в лоб врізався в маршрутку, в якій знаходилися пасажири.
В результаті аварії у "Жигулів" значні механічні пошкодження. Водій був у крові і в шоковому стані.
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Пасажири маршрутки, за попередніми даними, значних і видимих травм не отримали.
До слова, нещодавно на Київ-Харків-Довжанський страшна ДТП
Про це повідомили в ГУ Національної поліції в Харківській області.
29-річний водій автомобіля "Опель", рухаючись з Харкова в бік Ізюма, не дотримувався дистанції і зіткнувся з причепом автомобіля"КамАЗ".
В Оpel Kadett в момент аварії був водій, його дружина і двоє дітей – 7 років і 10 місяців.
На жаль, батько сім'ї загинув на місці, його тіло довелося деблокувати з машини співробітнкам ДСНС.
Матір і дітей доставили в лікарню до Харкова, за словами медиком у них "травми середнього ступеня тяжкості".
Нагадаємо, під Харковом автобус з відпочивальниками потрапив в аварію: "у водія відірвало..."
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