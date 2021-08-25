У Харкові авто на зустрічці протаранило маршрутку з пасажирами

25 серпня в Харкові сталося зіткнення автобуса і автомобіля ВАЗ.

Аварія сталася близько 8:00 в районі кладовища на вулиці Курилівській.

Водій ВАЗ вилетів на зустрічку, щоб обігнати інший автобус, і лоб в лоб врізався в маршрутку, в якій знаходилися пасажири.

В результаті аварії у "Жигулів" значні механічні пошкодження. Водій був у крові і в шоковому стані.

Пасажири маршрутки, за попередніми даними, значних і видимих травм не отримали.

До слова, нещодавно на Київ-Харків-Довжанський страшна ДТП

Про це повідомили в ГУ Національної поліції в Харківській області.

29-річний водій автомобіля "Опель", рухаючись з Харкова в бік Ізюма, не дотримувався дистанції і зіткнувся з причепом автомобіля"КамАЗ".

В Оpel Kadett в момент аварії був водій, його дружина і двоє дітей – 7 років і 10 місяців.

На жаль, батько сім'ї загинув на місці, його тіло довелося деблокувати з машини співробітнкам ДСНС.

Матір і дітей доставили в лікарню до Харкова, за словами медиком у них "травми середнього ступеня тяжкості".

Нагадаємо, під Харковом автобус з відпочивальниками потрапив в аварію: "у водія відірвало..."

Як повідомляла Politeka, Volkswagen з пасажирами потрапив у ДТП у Харкові: кадри з місця аварії

Також Politeka писала, що авто зачепило жінку і дівчинку: у Харкові машина злетіла в кювет, кадри