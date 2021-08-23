У Харкові авто потрапило в страшну ДТП
Про це інформують у telegram-каналі «ХС. Салтівка».
У Харкові на Окружній дорозі лоб в лоб зіткнулися автомобілі Renault і ВАЗ-2109. Аварія сталася в ніч на 23 серпня.
Від сильного удару машини всмятку.
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"Від удару "дев'ятку" склало навпіл, водій загинув на місці. Відомо, що ВАЗ їхав з Салтівки в бік ХТЗ», - пишуть очевидці в мережі.
До слова, нещодавно на Київ-Харків-Довжанський страшна ДТП
Про це повідомили в ГУ Національної поліції в Харківській області.
29-річний водій автомобіля "Опель", рухаючись з Харкова в бік Ізюма, не дотримувався дистанції і зіткнувся з причепом автомобіля"КамАЗ".
В Оpel Kadett в момент аварії був водій, його дружина і двоє дітей – 7 років і 10 місяців.
На жаль, батько сім'ї загинув на місці, його тіло довелося деблокувати з машини співробітнкам ДСНС.
Матір і дітей доставили в лікарню до Харкова, за словами медиком у них "травми середнього ступеня тяжкості".
Нагадаємо, під Харковом автобус з відпочивальниками потрапив в аварію: "у водія відірвало..."
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