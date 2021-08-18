У Харкові сталася НП відразу в декількох кафе

Про це повідомляє телеграм-канал "Веха".

Так, на вулиці Героїв Праці кілька закладів виявилися затопленими.

У мережі висловили припущення про те, що затопило заклади після нічних злив.

"Ранок в хлібній хаті, на героїв, починається не з кави і круасану.

Кафе по сусідству теж затопило, але там ще ніхто не приїхав. Ось їм сюрприз буде", - йдеться в повідомленні.

Офіційної інформації про нічну НП на даний момент немає.

До слова, нещодавно на Харків обрушилася крижана буря

Про це пише Харківський регіональний центр гідрометеорології.

Так, Харків "атакував" сильний дощ з великим градом.

"Рясний град наробив біди сьогодні в районі Північної Салтівки (Харків) і великої Данилівки. Пошкоджені рослини", - йдеться в повідомленні.



Потужні грози з градом виникли під впливом лінії приземної конвергенції в теплому секторі циклону з центром над країнами Балтії.

Нагадаємо, що потужна стихія атакувала Україну, в епіцентрі сотні населених пунктів.

Як Politeka писала, що через негоду водою знову затопило ряд міських вулиць.

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