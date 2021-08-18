У Харкові сталася НП відразу в декількох кафе
Про це повідомляє телеграм-канал "Веха".
Так, на вулиці Героїв Праці кілька закладів виявилися затопленими.
У мережі висловили припущення про те, що затопило заклади після нічних злив.
"Ранок в хлібній хаті, на героїв, починається не з кави і круасану.
Кафе по сусідству теж затопило, але там ще ніхто не приїхав. Ось їм сюрприз буде", - йдеться в повідомленні.
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Офіційної інформації про нічну НП на даний момент немає.
До слова, нещодавно на Харків обрушилася крижана буря
Про це пише Харківський регіональний центр гідрометеорології.
Так, Харків "атакував" сильний дощ з великим градом.
"Рясний град наробив біди сьогодні в районі Північної Салтівки (Харків) і великої Данилівки. Пошкоджені рослини", - йдеться в повідомленні.
Потужні грози з градом виникли під впливом лінії приземної конвергенції в теплому секторі циклону з центром над країнами Балтії.
Нагадаємо, що потужна стихія атакувала Україну, в епіцентрі сотні населених пунктів.
Як Politeka писала, що через негоду водою знову затопило ряд міських вулиць.
Також Politeka повідомляла, вітер підняв у повітря дахи будинків і валив дерева: кадри негоди в Україні.