В Харькове произошло ЧП сразу в нескольких кафе
Об этом сообщает телеграм-канал "Веха".
Так, на улице Героев Труда несколько заведений оказались затопленными.
В сети высказали предположение о том, что затопило заведения после ночных ливней.
"Утро в хлебной хате, на Героев, начинается не с кофе и круасана.
Кафе по соседству тоже затопило, но там ещё никто не приехал. Вот им сюрприз будет", - говорится в сообщении.
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Официальной информации о ночном ЧП на данный момент нет.
К слову, недавно на Харьков обрушилась ледяная буря
Об этом пишет Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
Так, Харьков "атаковал" сильный дождь с крупным градом.
"Обильный град наделал беды сегодня в районе Северной Салтовки (Харьков) и Большой Даниловки. Повреждены растения", – говорится в сообщении.
Мощные грозы с градом возникли под влиянием линии приземной конвергенции в теплом секторе циклона с центром над странами Балтии.
Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.
Как Politeka писала, что из-за непогоды водой снова затопило ряд городских улиц.
Также Politeka сообщала, ветер поднял в воздух крыши домов и валил деревья: кадры непогоды в Украине.