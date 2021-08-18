В Харькове произошло ЧП сразу в нескольких кафе

Об этом сообщает телеграм-канал "Веха".

Так, на улице Героев Труда несколько заведений оказались затопленными.

В сети высказали предположение о том, что затопило заведения после ночных ливней.

"Утро в хлебной хате, на Героев, начинается не с кофе и круасана.

Кафе по соседству тоже затопило, но там ещё никто не приехал. Вот им сюрприз будет", - говорится в сообщении.

Официальной информации о ночном ЧП на данный момент нет.

К слову, недавно на Харьков обрушилась ледяная буря

Об этом пишет Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

Так, Харьков "атаковал" сильный дождь с крупным градом.

"Обильный град наделал беды сегодня в районе Северной Салтовки (Харьков) и Большой Даниловки. Повреждены растения", – говорится в сообщении.



Мощные грозы с градом возникли под влиянием линии приземной конвергенции в теплом секторе циклона с центром над странами Балтии.

Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.

Как Politeka писала, что из-за непогоды водой снова затопило ряд городских улиц.

Также Politeka сообщала, ветер поднял в воздух крыши домов и валил деревья: кадры непогоды в Украине.