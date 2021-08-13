У Харківській області на залізниці постраждала дівчина
Про це повідомляють «Харьковские известия».
15-річна дівчина залізла на дах поїзда, який стояв під високовольтною лінією - в результаті вона отримала удар електрострумом.
З опіками і травмами різного ступеня тяжкості постраждала була доставлена в харківську лікарню.
За фактом події проводиться слідство. На місці працювали співробітники поліції.
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До слова, вметро Харкова чоловік кинувся під потяг
Про це повідомляє місцевий телеграм-канал.
На станції метро" Індустріальна " неадекватний чоловік спустився на рейки і з криками почав бігати з боку в бік.
Свідки того, що відбувається повідомили, що він був у стані наркотичного сп'яніння, і коли побачив поліцейського, вирішив втекти, але це у нього не вдалося.
Співробітник поліції умовив чоловіка піднятися на платформу. Чим все закінчилося-на даний момент невідомо.
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