У Харківській області на залізниці постраждала дівчина

Про це повідомляють «Харьковские известия».

15-річна дівчина залізла на дах поїзда, який стояв під високовольтною лінією - в результаті вона отримала удар електрострумом.

З опіками і травмами різного ступеня тяжкості постраждала була доставлена в харківську лікарню.

За фактом події проводиться слідство. На місці працювали співробітники поліції.

До слова, вметро Харкова чоловік кинувся під потяг

Про це повідомляє місцевий телеграм-канал.

На станції метро" Індустріальна " неадекватний чоловік спустився на рейки і з криками почав бігати з боку в бік.

Свідки того, що відбувається повідомили, що він був у стані наркотичного сп'яніння, і коли побачив поліцейського, вирішив втекти, але це у нього не вдалося.

Співробітник поліції умовив чоловіка піднятися на платформу. Чим все закінчилося-на даний момент невідомо.

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