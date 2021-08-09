У Харкові чоловік погрожував підірвати багатоповерхівку
Про це повідомили в прес-центрі поліції.
Патрульні евакуювали мешканців будинку.
Квартиру "мінера" не знайшли вибухонебезпечних предметів , а сам чоловік був знайдений сплячим.
На місце викликали бригаду швидкої, медики доставили 46-річного чоловіка в психіатричну лікарню.
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Слідчі зареєстрували інформацію про інцидент в єдиному обліку заяв і повідомлень.
Раніше повідомлялося, що в Києві винесли вирок чоловікові, який заявив про мінування поштового відділення.
Так, до 4 років позбавлення волі засуджено чоловіка за фактом повторного вчинення неправдивого повідомлення про замінування (ч.2 ст. 259 КК України).
Встановлено, що у квітні 2020 року на спецлінію "102" надійшов дзвінок про підготовлюваний вибух у приміщенні одного з поштових відділень у Голосіївському районі столиці.
До слова, НП в п'яти школах Одеси, дітей терміново вевели на вулицю: злетілися поліція і рятувальники.
Раніше Politeka повідомляла, що НП сталася у Верховній Раді: під будівлею перебувала швидка і поліція, кадри з місця.
Також Politeka писала про те, що у Києві "замінували" всі лікарні: пацієнтів і персонал терміново евакуювали.