У Харкові чоловік погрожував підірвати багатоповерхівку

Про це повідомили в прес-центрі поліції.

Патрульні евакуювали мешканців будинку.

Квартиру "мінера" не знайшли вибухонебезпечних предметів , а сам чоловік був знайдений сплячим.

На місце викликали бригаду швидкої, медики доставили 46-річного чоловіка в психіатричну лікарню.

Слідчі зареєстрували інформацію про інцидент в єдиному обліку заяв і повідомлень.

Раніше повідомлялося, що в Києві винесли вирок чоловікові, який заявив про мінування поштового відділення.

Так, до 4 років позбавлення волі засуджено чоловіка за фактом повторного вчинення неправдивого повідомлення про замінування (ч.2 ст. 259 КК України).

Встановлено, що у квітні 2020 року на спецлінію "102" надійшов дзвінок про підготовлюваний вибух у приміщенні одного з поштових відділень у Голосіївському районі столиці.

До слова, НП в п'яти школах Одеси, дітей терміново вевели на вулицю: злетілися поліція і рятувальники.

Раніше Politeka повідомляла, що НП сталася у Верховній Раді: під будівлею перебувала швидка і поліція, кадри з місця.

Також Politeka писала про те, що у Києві "замінували" всі лікарні: пацієнтів і персонал терміново евакуювали.