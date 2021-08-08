У метро Харкова сталася НП

Інцидент стався 6 серпня на станції метро Метробудівників.

Чоловік впав на рейки і ледь не потрапив під потяг.

З ним працюють поліцейські.

"Чоловік чи то оступився, чи то стрибнув свідомо-поки неясно. На графік руху поїздів це не вплинуло. Потяги тоді не було-працівники метро зняли напругу з контактних рейок, підняли чоловіка і подали напругу о 13:29», — розповіли в Харківському метрополітені.

До слова, нещодавно в підземному переході української столиці прямо біля станції метро відвалився шматок стелі.

Коли зверху впала частина стелі, перехожих, на щастя, в цей час там не було і обійшлося без жертв.

"Безпечні" підземні переходи сьогодні близько 06: 00 у підземному переході на Героїв Дніпра зверху відвалився шматок стелі. На щастя, ніхто не травмувався", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в переході на київському Майдані Незалежності не поспішають ремонтувати "втомлену" стелю.

Як повідомляла Politeka раніше, в українській столиці почав руйнуватися ще один міст, фото.

Також Politeka писала, що на ремонт багатостраждального Шулявського мосту виділили ще більше часу.