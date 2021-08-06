Харків'ян просять носити з собою паспорт

На території Харківської області зараз проходять планові антитерористичні навчання.

У прес-службі СБУ заявили, що тренування будуть максимально наближені до реальних.

Жителів і гостей Харкова та області просять належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців.

"Під час навчань передбачено проведення обмежувальних заходів на окремих територіях, можлива перевірка документів громадян, огляд автомобільного транспорту. Тому СБУ просить громадян мати при собі документи, що засвідчують особи", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що навчання почалися ще вчора, 5 серпня і закінчаться сьогодні.

У той же час жителів Києва попередили про військові навчання.

Так, у столиці з 7 по 13 серпня проведуть навчальні збори з практичним призовом військовозобов'язаних та резервістів територіальної оборони міста Києва. У цей час відпрацьовуватимуть практичні дії з оборони столиці.

Зокрема, відбудуться навчання з використанням холостих патронів і навчальних вибухових пристроїв.

"Тому киян просять не лякатися гучних звуків. Полігони в цей час будуть в оточенні правоохоронцями", - йдеться в повідомленні.

До слова, стрілянина прогриміла в центрі Києва-поранений хлопець втік і просив про допомогу.

Як Politeka писала, хлопець стріляв на вулиці з пневматичної гвинтівки по склянках і одна куля зачепила 14-річного хлопця.

Також Politeka повідомляла, що у шкільному дворі в місті Чорноморську Одеської області лунали постріли зі зброї.