Під Харковом тривають пошуки дівчини
22-річна Вікторія Лукашова зникла, коли відпочивала з друзями на катамарані.
Вікторія пропала на Водобуді ще 18 липня.
Зараз добровольці шукають спеціальні ехолоти, щоб з їх допомогою досліджувати товщу води, де глибина в окремих місцях на В'яловському водосховищі досягає 11 метрів.
Робота водолазів, які шукають Вікторію, не принесла результату.
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Крім того, нещодавно повідомилося, що в Харківській області за два неповних місяці літа потонуло 10 дітей.
Моторошну статистику опублікували в Головному управлінні Нацполіції в Харківській області.
З початку літа на водоймах регіону потонуло 10 дітей.
"Як показує сумна статистика, більшість трагедій сталася з дітьми, які перебували біля води без нагляду дорослих", — розповіли в поліції.
Нагадаємо, 13-річна дівчинка загинула, рятуючи життя подруги: "зникла у воді"
Як повідомляла Politeka раніше, тіло юної харків'янки дістали з водойми: Не могли знайти через каламутне дно.
Крім того Politeka писала, про те, що на пляжі в Одеській області потонув чоловік:"не встигли врятувати".