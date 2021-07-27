Під Харковом тривають пошуки дівчини

22-річна Вікторія Лукашова зникла, коли відпочивала з друзями на катамарані.

Вікторія пропала на Водобуді ще 18 липня.

Зараз добровольці шукають спеціальні ехолоти, щоб з їх допомогою досліджувати товщу води, де глибина в окремих місцях на В'яловському водосховищі досягає 11 метрів.

Робота водолазів, які шукають Вікторію, не принесла результату.

Крім того, нещодавно повідомилося, що в Харківській області за два неповних місяці літа потонуло 10 дітей.

Моторошну статистику опублікували в Головному управлінні Нацполіції в Харківській області.

З початку літа на водоймах регіону потонуло 10 дітей.

"Як показує сумна статистика, більшість трагедій сталася з дітьми, які перебували біля води без нагляду дорослих", — розповіли в поліції.

Нагадаємо, 13-річна дівчинка загинула, рятуючи життя подруги: "зникла у воді"

Як повідомляла Politeka раніше, тіло юної харків'янки дістали з водойми: Не могли знайти через каламутне дно.

Крім того Politeka писала, про те, що на пляжі в Одеській області потонув чоловік:"не встигли врятувати".