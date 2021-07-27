У Харкові з-під землі вирвався стовп вогню

У найбільшому житловому масиві Харкова з-під землі вирвався стовп вогню, повідомили телеграм-канал "Труха".

За словами очевидців, НП сталася на перехресті вулиць Гвардійців Широнінців і Героїв праці.

На кадрах з місця НП видно, як з-під землі виривається стовп вогню і клуби диму.

"Біля гершира відкрилися ворота в пекло: горить земля! Страшно, дуже страшно, ми не знаємо що це таке", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, причиною загоряння стало замикання силового кабелю. На місці працювала Аварійна служба.

Офіційна інформація уточнюється.

Відео з місця НП можна побачити тут.

Нагадаємо, що потужний вибух прогримів на газопроводі.

У мережі місцева мешканка любов одна з перших поділилася тим, що відбувається.

"Горить газ, полум'я вище церкви, дуже страшно. Вибухова хвиля в районі 1 км, вибило вікна. П'ємо валер'янку".

Пізніше стало відомо, що прес-служба ТОВ "Газпром Трансгаз Чайковський" повідомила, що о 18 годині 15 хвилин по Москві в Пермському краї біля річки Сілва сталася розгерметизація із загорянням.

Постраждалих немає. Всі подробиці інциденту з'ясовуються.

До слова, вибух прогримів посеред вулиці в Кам'янці-Подільському, серед постраждалих дитина: з'явилися подробиці і кадри.

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