У Харкові з-під землі вирвався стовп вогню
У найбільшому житловому масиві Харкова з-під землі вирвався стовп вогню, повідомили телеграм-канал "Труха".
За словами очевидців, НП сталася на перехресті вулиць Гвардійців Широнінців і Героїв праці.
На кадрах з місця НП видно, як з-під землі виривається стовп вогню і клуби диму.
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"Біля гершира відкрилися ворота в пекло: горить земля! Страшно, дуже страшно, ми не знаємо що це таке", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, причиною загоряння стало замикання силового кабелю. На місці працювала Аварійна служба.
Офіційна інформація уточнюється.
Відео з місця НП можна побачити тут.
Нагадаємо, що потужний вибух прогримів на газопроводі.
У мережі місцева мешканка любов одна з перших поділилася тим, що відбувається.
"Горить газ, полум'я вище церкви, дуже страшно. Вибухова хвиля в районі 1 км, вибило вікна. П'ємо валер'янку".
Пізніше стало відомо, що прес-служба ТОВ "Газпром Трансгаз Чайковський" повідомила, що о 18 годині 15 хвилин по Москві в Пермському краї біля річки Сілва сталася розгерметизація із загорянням.
Постраждалих немає. Всі подробиці інциденту з'ясовуються.
До слова, вибух прогримів посеред вулиці в Кам'янці-Подільському, серед постраждалих дитина: з'явилися подробиці і кадри.
Як повідомляла Politeka, НП на хімзаводі, місто накрило димом
Крім того, Politeka писала, мощний вибух прогримів на великому українському заводі