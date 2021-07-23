Що за люди...

У Харківській області водій збив пішоходів і втік з місця аварії

Про це стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень.

Трагедія сталася ще 19 січня 2020 року на трасі Дергачі - Козача Лопань. Тоді водій Renault Master не помітив двох пішоходів і збив їх на швидкості близько 70 км\ год.

Водій втік, від численних травм постраждалі померли на місці.

Дергачівський районний суд Харківської області виніс вердикт. Фігурант частково визнав свою провину, а втечу з місця ДТП пояснив, що нібито був упевнений в тому, що наїхав на тварину.

Чоловіка визнали винним, суд засудив його до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Харкові водій заснув за кермом і збив людину.

У Харкові чоловік за кермом влетів у припарковані автомобілі, а потім вилетів на тротуар і збив жінку.

За словами свідків, постраждалу госпіталізували в лікарню з переломом ребер і травмою ноги.

"На пр. Олександрівському тип на Хюндаї протаранив кілька припаркованих автомобілів, вилетів на тротуар і збив жінку. Постраждалу з переломом ребер і травмою ноги доставили в лікарню.

Водій попередньо під дією алкоголю або наркоти. Сам же каже, що заснув за кермом", - йдеться в телеграм-каналі.

До слова, у Харківській області сталася аварія, фото.

Як повідомляла Politeka, Volkswagen з пасажирами потрапив у ДТП у Харкові: кадри з місця аварії

Також Politeka писала, що авто зачепило жінку і дівчинку: у Харкові машина злетіла в кювет, кадри