У Харківській області водій збив пішоходів і втік з місця аварії
Про це стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень.
Трагедія сталася ще 19 січня 2020 року на трасі Дергачі - Козача Лопань. Тоді водій Renault Master не помітив двох пішоходів і збив їх на швидкості близько 70 км\ год.
Водій втік, від численних травм постраждалі померли на місці.
Дергачівський районний суд Харківської області виніс вердикт. Фігурант частково визнав свою провину, а втечу з місця ДТП пояснив, що нібито був упевнений в тому, що наїхав на тварину.
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Нагадаємо, у Харкові водій заснув за кермом і збив людину.
У Харкові чоловік за кермом влетів у припарковані автомобілі, а потім вилетів на тротуар і збив жінку.
За словами свідків, постраждалу госпіталізували в лікарню з переломом ребер і травмою ноги.
"На пр. Олександрівському тип на Хюндаї протаранив кілька припаркованих автомобілів, вилетів на тротуар і збив жінку. Постраждалу з переломом ребер і травмою ноги доставили в лікарню.
Водій попередньо під дією алкоголю або наркоти. Сам же каже, що заснув за кермом", - йдеться в телеграм-каналі.
До слова, у Харківській області сталася аварія, фото.
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