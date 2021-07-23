В Харьковской области водитель сбил пешеходов и сбежал с места аварии
Об этом стало известно из Единого реестра судебных решений.
Трагедия произошла еще 19 января 2020 года на трассе Дергачи - Казачья Лопань. Тогда водитель Renault Master не заметил двоих пешеходов и сбил их на скорости около 70 км\ час.
Водитель скрылся, от многочисленных травм пострадавшие скончались на месте.
Дергачевский районный суд Харьковской области вынес вердикт. Фигурант частично признал свою вину, а побег с места ДТП объяснил, что якобы был уверен в том, что наехал на животное.
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Напомним, в Харькове водитель заснул за рулем и сбил человека.
В Харькове мужчина за рулем влетел в припаркованные автомобили, а потом вылетел на тротуар и сбил женщину.
По словам свидетелей, пострадавшую госпитализировали в больницу с переломом ребер и травмой ноги.
"На пр. Александровском тип на Хюндае протаранил несколько припаркованных автомобилей, вылетел на тротуар и сбил женщину. Пострадавшую с переломом рёбер и травмой ноги доставили в больницу.
Водитель предварительно под действием алкоголя или наркоты. Сам же говорит, что уснул за рулём", - говорится в телеграм-канале.
К слову, в Харьковской области произошла авария, фото.
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