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В Харьковской области водитель сбил пешеходов и сбежал с места аварии

Об этом стало известно из Единого реестра судебных решений.

Трагедия произошла еще 19 января 2020 года на трассе Дергачи - Казачья Лопань. Тогда водитель Renault Master не заметил двоих пешеходов и сбил их на скорости около 70 км\ час.

Водитель скрылся, от многочисленных травм пострадавшие скончались на месте.

Дергачевский районный суд Харьковской области вынес вердикт. Фигурант частично признал свою вину, а побег с места ДТП объяснил, что якобы был уверен в том, что наехал на животное.

Мужчину признали виновным, суд приговорил его к семи годам лишения свободы.

Напомним, в Харькове водитель заснул за рулем и сбил человека.

В Харькове мужчина за рулем влетел в припаркованные автомобили, а потом вылетел на тротуар и сбил женщину.

По словам свидетелей, пострадавшую госпитализировали в больницу с переломом ребер и травмой ноги.

"На пр. Александровском тип на Хюндае протаранил несколько припаркованных автомобилей, вылетел на тротуар и сбил женщину. Пострадавшую с переломом рёбер и травмой ноги доставили в больницу.

Водитель предварительно под действием алкоголя или наркоты. Сам же говорит, что уснул за рулём", - говорится в телеграм-канале.

К слову, в Харьковской области произошла авария, фото.

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