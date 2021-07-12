Що відомо про чоловіка

Харків'янин зник на березі річки

Про це повідомили в пошуковому загоні "Мілена".

На Харківщині шукають 32-річного чоловіка.

Житель м. Мерефа Андрій Левченко зник увечері 10 липня на березі річки Мжа. У момент зникнення на 32-річному чоловікові були тільки плавки.

Нагадаємо, під Харковом медики врятували чоловіка, який плавав в озері спиною вгору

Про це повідомили на Facebook-сторінці Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Інцидент стався вдень у Дергачівському районі 7 липня.

Чоловік розповів диспетчеру "швидкої", що помітив свого друга, що плаває в озері вгору спиною. Бригада екстреної медичної допомоги №904 оперативно приїхала на місце виклику.

Медики врятували життя чоловікові - вони провели реанімацію і врятували життя 43-річного чоловіка.

Постраждалого госпіталізували до лікарні.

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