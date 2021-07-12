Харків'янин зник на березі річки
Про це повідомили в пошуковому загоні "Мілена".
На Харківщині шукають 32-річного чоловіка.
Житель м. Мерефа Андрій Левченко зник увечері 10 липня на березі річки Мжа. У момент зникнення на 32-річному чоловікові були тільки плавки.
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Нагадаємо, під Харковом медики врятували чоловіка, який плавав в озері спиною вгору
Про це повідомили на Facebook-сторінці Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Інцидент стався вдень у Дергачівському районі 7 липня.
Чоловік розповів диспетчеру "швидкої", що помітив свого друга, що плаває в озері вгору спиною. Бригада екстреної медичної допомоги №904 оперативно приїхала на місце виклику.
Медики врятували життя чоловікові - вони провели реанімацію і врятували життя 43-річного чоловіка.
Постраждалого госпіталізували до лікарні.
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