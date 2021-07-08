Під Харковом медики врятували чоловіка, який плавав в озері спиною вгору

Про це повідомили на Facebook-сторінці Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Інцидент стався вдень у Дергачівському районі 7 липня.

Чоловік розповів диспетчеру "швидкої", що помітив свого друга, що плаває в озері вгору спиною. Бригада екстреної медичної допомоги №904 оперативно приїхала на місце виклику.

Медики врятували життя чоловікові - вони провели реанімацію і врятували життя 43-річного чоловіка.

Постраждалого госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, що в Харківській області четверо людей постраждали під час відпочинку на воді

Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Трирічна дівчинка ледь не потонула в надувному басейні - медики прибули на місце і надали екстрену допомогу.

Дівчинку з діагнозом "спіральна асфіксія через утоплення" госпіталізували.

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Травми на водоймах отримали двоє дорослих, на річці Сіверський Донець постраждав 36-річний чоловік.

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