Під Харковом медики врятували чоловіка, який плавав в озері спиною вгору
Про це повідомили на Facebook-сторінці Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Інцидент стався вдень у Дергачівському районі 7 липня.
Чоловік розповів диспетчеру "швидкої", що помітив свого друга, що плаває в озері вгору спиною. Бригада екстреної медичної допомоги №904 оперативно приїхала на місце виклику.
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Постраждалого госпіталізували до лікарні.
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Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
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