У Харкові покарали водія тролейбуса
Водій курив за кермом і показував непристойні жести пасажирам.
Один з пасажирів зняв на відео те, що відбувається, що викликало великий резонанс в мережі і "герою" заборонили виїжджати на маршрути.
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Нагадаємо, у Харкові агресивний чоловік накинувся на медиків
Про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
У понеділок, 5 липня, близько 19:46 агресивний 44-річний пацієнт погрожував медикам швидкої допомоги і намагався вибити скло в спеціалізованому авто.
Лікарі натиснули тривожну кнопку і викликали поліцію.
Працівники швидкої заспокоїли харків'янина і продовжили роботу.
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