У Харкові покарали водія тролейбуса

Водій курив за кермом і показував непристойні жести пасажирам.

Один з пасажирів зняв на відео те, що відбувається, що викликало великий резонанс в мережі і "герою" заборонили виїжджати на маршрути.

Керівництво депо розглядає питання про звільнення зухвалого співробітника за статтею трудового кодексу.

Нагадаємо, у Харкові агресивний чоловік накинувся на медиків

Про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

У понеділок, 5 липня, близько 19:46 агресивний 44-річний пацієнт погрожував медикам швидкої допомоги і намагався вибити скло в спеціалізованому авто.

Лікарі натиснули тривожну кнопку і викликали поліцію.

Працівники швидкої заспокоїли харків'янина і продовжили роботу.

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