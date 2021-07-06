У Харківській області за рік кількість захворювань на ГРВІ зросла в 2,5 рази

Про це розповіли в Харківському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я.

У 2020 році до липня було зафіксовано 63 892 інфекційних хворих, а цього року ця цифра досягла 150 758 осіб

Крім аномального зростання захворюваності на ГРВІ, збільшилася і кількість захворювань гастроентеритами з невідомим збудником на 15,5%.

Нагадаємо, харків'яни отруїлися нітратами

У місті Лозовій двоє людей отруїлися нітратами, люди їли ранню картоплю і редиску.

Небезпечні хімічні речовини, що містяться в овочах відправили харків'ян на лікарняні ліжка.

Такі дані за весняний період 2021 року озвучили місцеві медики.

Лікарі просять людей утримуватися від покупок ранніх фруктів і овочів.

До слова, 25 людей загриміли в лікарню: у Харкові сталося масове отруєння

Як повідомляла Politeka раніше майже півсотні підхопили інфекцію: масове отруєння сталося в Харкові

Крім того Politeka писала, про те, що 9-річний хлопчик сильно отруївся в Дніпрі: "батько збирав гриби"