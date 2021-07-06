У Харківській області за рік кількість захворювань на ГРВІ зросла в 2,5 рази
Про це розповіли в Харківському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я.
У 2020 році до липня було зафіксовано 63 892 інфекційних хворих, а цього року ця цифра досягла 150 758 осіб
Крім аномального зростання захворюваності на ГРВІ, збільшилася і кількість захворювань гастроентеритами з невідомим збудником на 15,5%.
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Нагадаємо, харків'яни отруїлися нітратами
У місті Лозовій двоє людей отруїлися нітратами, люди їли ранню картоплю і редиску.
Небезпечні хімічні речовини, що містяться в овочах відправили харків'ян на лікарняні ліжка.
Такі дані за весняний період 2021 року озвучили місцеві медики.
Лікарі просять людей утримуватися від покупок ранніх фруктів і овочів.
До слова, 25 людей загриміли в лікарню: у Харкові сталося масове отруєння
Як повідомляла Politeka раніше майже півсотні підхопили інфекцію: масове отруєння сталося в Харкові
Крім того Politeka писала, про те, що 9-річний хлопчик сильно отруївся в Дніпрі: "батько збирав гриби"