На харківських ринках вилучили сотні тонн риби

Про це передають в Харківському рибоохоронній патрулі.

З 1 січня по 30 червня інспектори Харківського рибоохоронного патруля провели 86 рейдів і викрили 297 порушень природоохоронного законодавства.

За цей період на порушників накладено 81 793 грн штрафів, сума ж завданих збитків склала 197 548 грн.

Рибопатрульні вилучили 1484 кг водних біоресурсів, з яких 386,5 кг - на ринках.

Нагадаємо, у Харкові безпечними для купання залишилися тільки два пляжі

Про це розповів начальник управління із запобігання НС ДСНС у Харківській області Сергій Колосовський, передає "Суспільне".

У Харківській області серед понад трьох тисяч водойм безпечними визнали лише 56 місць.

З них п'ять у дитячих оздоровчих таборах, двадцять п'ять на базах відпочинку, двадцять шість загального користування.

До слова, у Харкові під час зливи ремонтували дороги, відео: "Асфальт, який ми заслужили".

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