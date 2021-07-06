На харківських ринках вилучили сотні тонн риби
Про це передають в Харківському рибоохоронній патрулі.
З 1 січня по 30 червня інспектори Харківського рибоохоронного патруля провели 86 рейдів і викрили 297 порушень природоохоронного законодавства.
За цей період на порушників накладено 81 793 грн штрафів, сума ж завданих збитків склала 197 548 грн.
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Рибопатрульні вилучили 1484 кг водних біоресурсів, з яких 386,5 кг - на ринках.
Нагадаємо, у Харкові безпечними для купання залишилися тільки два пляжі
Про це розповів начальник управління із запобігання НС ДСНС у Харківській області Сергій Колосовський, передає "Суспільне".
У Харківській області серед понад трьох тисяч водойм безпечними визнали лише 56 місць.
З них п'ять у дитячих оздоровчих таборах, двадцять п'ять на базах відпочинку, двадцять шість загального користування.
До слова, у Харкові під час зливи ремонтували дороги, відео: "Асфальт, який ми заслужили".
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