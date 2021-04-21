На Харківщині провели операцію з порятунку кота
Як передає Politeka.net, кадри з місця подій показали в сюжеті "ТСН"( щоб подивитися - доскрольте сторінку до кінця)
Він впав у колодязь і пробув там близько 2 тижнів.
Виявити тварину вдалося перехожому, який почув нявкання майже з 20-метрової глибини.
На допомогу коту прийшли волонтери, які за допомогою альпіністського спорядження дістали його з дна колодязя.
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Виснажену тварину підняли вгору в рюкзаку. Його у себе прихистила місцева жителька.
"Худий, худий, жах який", - заявив один з чоловіків, який брав участь у порятунку кота.
За допомогою рятувальної мотузки рятувальники спустилися в колодязь, дістали дівчинку і передали її медикам, а далі витягли жінку.
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