На Харківщині провели операцію з порятунку кота

Як передає Politeka.net, кадри з місця подій показали в сюжеті "ТСН"( щоб подивитися - доскрольте сторінку до кінця)

Він впав у колодязь і пробув там близько 2 тижнів.

Виявити тварину вдалося перехожому, який почув нявкання майже з 20-метрової глибини.

На допомогу коту прийшли волонтери, які за допомогою альпіністського спорядження дістали його з дна колодязя.

Виснажену тварину підняли вгору в рюкзаку. Його у себе прихистила місцева жителька.

"Худий, худий, жах який", - заявив один з чоловіків, який брав участь у порятунку кота.